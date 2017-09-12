Британский фотограф выиграл суд у зоозащитников. Они пытались доказать, что права на селфи павиана принадлежат обезьяне

Британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл суд у организации PETA. Зоозащитники пытались доказать, что селфи, которое хохлатый павиан по кличке Наруто сделал на фотоаппарат Слейтера, принадлежит обезьяне, а не фотографу. Суд признал, что права на снимок принадлежат британцу.

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PETA и Слейтер заключили соглашение: фотограф будет перечислять организации 25% доходов, полученных с продажи снимка, для защиты среды обитания обезьян. Как говорится в заявлении PETA, дело «селфи обезьяны» заставило весь мир говорить о правах животных и вывело дискуссию на новый уровень.

Слейтер сделал фотографию Наруто в 2011 году на индонезийском острове Сулавеси. Фотограф решил дать обезьянам камеру и посмотреть, что выйдет. Получившиеся снимки вошли в фотокнигу «Wildlife Personalities» («Дикие личности»). Селфи улыбающегося павиана Слейтер передал в фотоагентство Caters News.

Спустя несколько лет фотография появилась на «Викискладе». Фонд «Викимедиа» отказался удалять ее, подчеркнув, что снимок принадлежит обезьяне, а не Слейтеру. В 2015 году к делу подключилась PETA. «Медуза» подробно рассказывала о судебном разбирательстве между фотографом и зоозащитниками.