ZSL / Camera Press / Vida Press

В Лондонском зоопарке живут пингвины-гомосексуалы Ронни и Реджи. В месяц гей-прайда в их вольере установили баннер с надписью «Некоторые пингвины — геи. Смиритесь». Это отсылка к кампании благотворительной организации Stonewall. В их варианте вместо пингвинов были люди.

Кроме того, вечером 5 июля в Лондонском зоопарке проведут специальное мероприятие, посвященное месяцу прайда. На нем расскажут, как в мире животных формируются однополые пары.

Ронни и Реджи состоят в отношениях с 2014 года. Вместе они вырастили чужого птенца, оставленного другим пингвином. Но Ронни и Реджи — не единственные пингвины-геи в Лондонском зоопарке. Кроме них там живут еще Надя и Циммер, а также Дев и Мартин.