шапито
Пингвины — классные. Доказываем на гифках
25 апреля во всем мире отмечается День пингвинов. В честь праздника «Медуза» доказывает на гифках, почему пингвины — классные.
Пингвины не умеют летать, зато они очень хорошо плавают и ныряют. И делают это эффектно! В воде пингвины могут развить скорость до 10 км/ч, но некоторые виды, уплывая от хищника, могут разогнаться до 40 км/ч.
Также пингвины отлично катаются на животе.
По суше пингвины передвигаются, переваливаясь с бока на бок или подпрыгивая — так птицы экономят энергию.
Пушистые пингвинята еще милее, чем взрослые особи. Детеныши часто сидят под родительским животом — таким образом они греются.
А еще пингвины невероятно грациозны. В любых ситуациях.