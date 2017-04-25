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Пингвины — классные. Доказываем на гифках

Meduza
12:23, 25 апреля 2017

25 апреля во всем мире отмечается День пингвинов. В честь праздника «Медуза» доказывает на гифках, почему пингвины — классные.

Пингвины не умеют летать, зато они очень хорошо плавают и ныряют. И делают это эффектно! В воде пингвины могут развить скорость до 10 км/ч, но некоторые виды, уплывая от хищника, могут разогнаться до 40 км/ч.

Также пингвины отлично катаются на животе.

По суше пингвины передвигаются, переваливаясь с бока на бок или подпрыгивая — так птицы экономят энергию.

Пушистые пингвинята еще милее, чем взрослые особи. Детеныши часто сидят под родительским животом — таким образом они греются.

А еще пингвины невероятно грациозны. В любых ситуациях.

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