Пингвины-геи похитили детеныша у своих невнимательных гетеросексуальных сородичей. Спойлер: все закончилось хорошо

Пара гомосексуальных пингвинов, живущая в датском зоопарке в городе Оденсе, похитила пингвиненка у его гетеросексуальных родителей. Об этом инциденте рассказал сотрудник зоопарка Санди Хедегард Мунк.

По его предположениям, пингвины-геи решились на кражу, так как заметили, что детеныш остался без присмотра. Скорее всего, его мама ушла купаться, а отец, который должен был приглядывать за малышом, просто отвлекся.

Pingvindrama: Unge genforenes med forældre Nyt i sagen om den kidnappede pingvin! 🐧 Efter et døgn måtte vores dyrepasser Sandie gribe ind for at få ungen tilbage til sine forældre. Det udløste en kamp blandt de to pingvinpar, men som erstatning for ungen har Sandie givet de to hanner et pingvinæg, som de kan passe i stedet. Nu er der igen fred og idyl i pingvinanlægget.😄 Опубликовано Odense Zoo Вторник, 25 сентября 2018 г.

Когда родители вернулись и обнаружили пропажу, то сделали вид, будто детеныша у них никогда и не было. Подобное поведение удивило работников зоопарка — обычно самка вела себя довольно агрессивно по отношению к людям, которые слишком близко подходили к ее птенцу (а вот отец обычно был довольно «расслаблен»). Позже пингвиниха все-таки отправилась на поиски своего малыша. Родительница выследила детеныша и начала выяснять отношения с гомосексуальными пингвинами, пытавшимися защитить присвоенного птенца.

В конце концов в дело вмешались сотрудники зоопарка. Они вернули детеныша настоящим родителям и решили, что отдадут пингвинам-геям яйцо, которое не смогла выносить другая самка.