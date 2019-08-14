В Новой Зеландии нашли пингвина ростом с человека

Археологи обнаружили в Новой Зеландии окаменелые останки ранее неизвестного вида пингвина Crossvallia waiparensis. Ученые нашли кости ног и плечевые суставы древней птицы и предположили, что ее рост мог достигать 160 сантиметров, а вес — 80 килограммов. По мнению ученых, пингвин жил в эпоху палеоцена 56-66 миллионов лет назад.

Представители Кентерберийского музея в Крайстчерче, где хранятся останки, подготовили 3D-модель пингвина в сравнении с человеком.

Ученые установили примерный рост пингвина нового вида, сравнив останки с костями императорского пингвина — самого большого ныне живущего вида. Средний рост императорского пингвина составляет около 123 сантиметров, а вес — от 22 до 45 килограммов.

Анализ останков показал, что пингвины Crossvallia waiparensis больше использовали ноги для плавания, чем для ходьбы. Возможно, эти животные еще не приспособились к тому, чтобы стоять прямо.

Древнейшие пингвины обитали на территориях Новой Зеландии и Антарктиды примерно 66 миллионов лет назад. Рост некоторых из них достигал 170 сантиметров, а вес превышал 100 килограммов.

В августе 2019-го в Новой Зеландии обнаружили останки попугая вида Heracles inexpectatus, который в высоту достигал одного метра и весил семь килограммов.

В прошлом в Новой Зеландии также обитали гигантские орлы, летучие мыши и моа — птицы, чей рост достигал 3,6 метра.