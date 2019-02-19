шапито
Императорский пингвин с полностью черным оперением! Он может быть единственным в своем роде 🐧
Meduza
Команда документального сериала про вымирающие виды животных «Dynasties» сняла на видео императорского пингвина с полностью черным оперением. Авторы передачи предполагают, что герой их ролика может быть единственным подобным пингвином на Земле.
Черный окрас стал результатом редкой генетической мутации — меланизма. Документалисты считают, что первыми в истории запечатлели императорского пингвина с меланизмом.
Обычно подобные мутации делают пингвинов более заметными для хищников. Однако попавшая на видео особь (неизвестно, кто это — мальчик или девочка) дожила до взрослого возраста.