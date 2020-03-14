«Говорит ваш пилот. Сегодня я работаю из дома» Мемы о работе на удаленке из-за коронавируса (немного тревожные)

Все больше российских и зарубежных компаний переводят сотрудников на работу из дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Среди них: «Яндекс», Google, Amazon, Twitter, Apple, Spotify и многие другие. Пользователи соцсетей, кажется, не в восторге — кто-то боится работать в одном помещении с детьми (они ведь тоже дома!), другие — просто потерять человеческий облик. «Медуза» собрала лучшие мемы о предстоящей удаленке.

Оптимистичные

Для тех, кто с детьми

Многозначительные

Тревожные

О коллегах

Наташа Федоренко