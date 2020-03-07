Медики в Шереметьево танцуют под тему из «Охотников за привидениями». С танцами выходит даже лучше, чем с поиском инфицированных

Работающие в аэропорту Шереметьево охотники за прибывающими в страну носителями коронавируса записали видео. В нем сотрудница медслужбы в защитном костюме танцует под главную тему из фильма «Охотники за приведениями», а в качестве устройства для захвата призраков выступает 19-литровая бутыль. Получается очень неплохо.

Досмотр прибывающих пассажиров в аэропорту продолжается с начала февраля — тогда все рейсы из Китая (Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга) были переведены в терминал F. С 1 марта туда же переведены рейсы из Ирана.

По состоянию на 07 марта, Роспотребнадзор сообщает о 384 730 досмотренных пассажиров, прибывших из Китая, из которых у 135 человек нашли признаки инфекционных болезней.