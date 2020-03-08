Из-за коронавируса врачи запретили трогать лицо 🤦‍♂️🤦‍♀️ В твиттере советуют, как (не) справиться с собой

Врачи рекомендуют делать несколько простых вещей, чтобы предотвратить заражение новой коронавирусной инфекцией. В том числе тщательно мыть руки и отказаться от привычки касаться лица.

«Медуза» уже писала, что совет не трогать лицо очень сложно выполнить. Ему не следуют сами эксперты — даже когда произносят речь, в который содержится та самая рекомендация. Американская конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес во время интервью про борьбу с коронавирусом тоже не удержалась.

Газета Washington Post насчитала десяток случаев, когда публичный человек советует не трогать лицо и тут же сам касается своего. Вице-президент США Майкл Пенс на этом фоне похож на ходячее бактериологическое оружие: он не только трогает свой нос, но и жмет после этого руки.

Смеяться над политиками легко. Но что сделать, чтобы самим отучиться от привычки? Самый популярный рецепт из твиттера — купить собачий колпак.

Вариация на ту же тему.

Похожая мысль — только не колпак, а водолазный шлем в стиле Жюля Верна. Точнее Дэл Боя, героя старого британского ситкома «Дуракам везет».

Современным проблемам — современные решения.

Кто-то в твиттере слишком буквально понял совет не трогать лицо руками. И вспомнил, что касаться его можно ногами.

Лучшая серия советов, как отказаться от привычки касаться лица, связана с усилением самоконтроля.

Но жить в постоянном напряжении тяжело.

Есть способ помочь себе не забыться — вот специальный сервис, который сигнализирует, если рука приближается к лицу. Работает это так:

Кстати, сигнал не сработает, если задеть лицо сразу двумя руками. Редактор «Медузы» проверил это на себе (и поставил сервису четыре балла из десяти).

Но можно ведь и не бороться с собой, а пуститься во все тяжкие!