Самую молодую конгрессвумен США раскритиковали за видео с зажигательными танцами. Ее поддержали Рассел Кроу и Зак Брафф

29-летняя Александрия Окасио-Кортес — самая молодая конгрессвумен в истории США, представляющая Демократическую партию. 3 января, в первый день работы Палаты представителей США, она принесла клятву и приступила к работе в Конгрессе. За несколько часов до этого в твиттере опубликовали видео, где Окасио-Кортес танцует в компании молодых людей.

За это видео конгрессвумен раскритиковали сторонники республиканцев. Один из них заявил, что после ухода из Конгресса Окасио-Кортес сможет «танцевать на сцене, где есть шест», а другой критик назвал ее «бестолочью».

Опубликованная запись с танцами — короткая версия четырехминутного видео, записанного в Бостонском университете, где училась Окасио-Кортес. В этом ролике студенты танцуют под песню «Lisztomania» группы Phoenix.

Phoenix — Lisztomania — Boston University Brat Pack Mashup Julian Jensen

После того, как конгрессвумен начали критиковать из-за танцев, в твиттере появился аккаунт, где опубликовали несколько десятков видеозаписей — на них Окасио-Кортес танцует под песни разных исполнителей.

За конгрессвумен вступился актер Рассел Кроу. «Она фантастическая. Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать», — написал он в твиттере.

Актер Зак Брафф, известный по телесериалу «Клиника», назвал видео с танцами «прелестным» и «очаровательным», а стендап-комик Пэттон Освальт заявил, что Окасио-Кортес никогда не оправится от того, что мир увидел, как она «очаровательно танцует и веселится с друзьями в университете».

Окасио-Кортес подчеркнула, что для избранных государственных служащих нормально иметь репутацию хорошего танцора. Она также отметила, что не удивлена реакцией республиканцев, посчитавших веселье незаконным.

На второй день работы в Конгрессе Окасио-Кортес опубликовала новое видео со своими танцами. «Если республиканцы думают, что женщины, танцующие в колледже, это возмутительно, подождите, пока они узнают, что женщины танцуют и в Конгрессе!» — заявила она.