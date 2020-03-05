От коронавируса одни проблемы: нельзя жать друг другу руки и трогать лицо (это повышает риск заражения COVID-19). С приветствиями еще можно что-то придумать, например, здороваться локтями и сталкиваться задницами. Но как, допустим, отучить себя чесаться? Согласно исследованию 2015 года, в среднем человек касается своего лица около 23 раз в час. Контролировать себя не так-то просто, даже если ты сам врач и прекрасно осознаешь возможные последствия.

Взять, к примеру, Сару Коди — главу департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния. Во время пресс-конференции по коронавирусу Коди посоветовала следить за руками и вообще не трогать лицо. Ведь заразиться проще всего именно через рот, нос и глаза. Буквально через минуту Коди вопреки своим же советам обслюнявила палец, чтобы перевернуть страницу доклада.

И, как отмечает BuzzFeed News, Коди такая не одна. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что уже много недель не касался своего лица. «Скучаю по этому», — заявил он в разговоре с журналистами.

Но если посмотреть на фотографию, сделанную несколькими днями ранее…

В общем, не трогать свое лицо — сложно. Но переучиваться и распространять эту информацию все равно нужно. Пусть и через мемы.