«Яндекс» из-за коронавируса предложил сотрудникам работать из дома. «Газпром» и РЖД посоветовали не ездить за рубеж

Компания «Яндекс» на фоне пандемии коронавируса рекомендовала сотрудникам с 16 марта приходить в офис только по необходимости и в основном работать из дома. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо, полученное сотрудниками компании. Представитель «Яндекса» сказал, что режим удаленной работы предварительно продлится одну неделю.

Также руководство компании предложило всем, кто не может работать из дома, не ездить общественным транспортом в часы пик, чтобы добраться до офиса. Сотрудникам станут компенсировать поездки на такси и «Яндекс.Драйве».

Ранее «Яндекс» запретил все зарубежные и российские командировки с 16 по 31 марта. Мероприятия с участием более 15-20 человек рекомендовали отменить или проводить дистанционно. В частности, отменены мероприятия для разработчиков.

В то же время глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал приказ, рекомендующий сотрудникам «воздержаться от частных поездок за рубеж», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Совещания в «Газпроме» с участием более десяти человек будут проходить по видеосвязи. Ранее компания ограничила зарубежные командировки сотрудников.

В «Российских железных дорогах» 12 марта предложили сотрудникам не выезжать из России «без существенной необходимости», в том числе во время отпуска.

Ранее компании Google, Amazon, Twitter, Apple, Spotify и многие другие призвали сотрудников работать из дома в условиях распространения коронавирусной инфекции.