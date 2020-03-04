«Газпром» на фоне эпидемии коронавируса отменил зарубежные командировки сотрудников. Так же поступили в РЖД

В «Газпроме» и его ключевых дочерних компаниях со 2 марта отменены зарубежные командировки сотрудников, пишет РБК со ссылкой на источники в компании.

Собеседники издания рассказали, что письмо об отмене командировок за рубеж за подписью заместителя председателя правления компании, генерального директора ее службы корпоративной защиты Сергея Хомякова было разослано в конце февраля.

Причины отмены командировок в письме не указывались, однако на совещаниях, прошедших 2 марта, руководители сообщили сотрудникам, что поездки отменяются из-за сложной обстановки с эпидемией коронавируса. Исключения будут сделаны для самых важных командировок, «которые особым порядком согласовало руководство», пояснили источники.

«В частном порядке за границу ездить не запрещено, но надо уведомить, куда ты едешь», — рассказал РБК один из сотрудников компании, добавив, что после таких поездок сотрудникам рекомендовано посетить врача.

В конце февраля об отмене зарубежных командировок объявили и в ОАО «Российские железные дороги». В соответствующей телеграмме, сообщали РИА Новости, запрет напрямую увязывался с эпидемией коронавируса. Дали ли в РЖД своим сотрудникам какие-либо рекомендации по поводу частных поездок за рубеж, не уточнялось.

«Газпром» и РЖД входят в число крупнейших в России компаний по числу сотрудников. В компаниях группы «Газпром», по данным на конец 2018 года (более свежей информации на сайте компании нет), работали более 466 тысяч человек. В РЖД на конец 2018 года работали около 735 тысяч человек.

По данным на 4 марта, с момента начала эпидемии коронавируса во всем мире заразились 92801 человек, около 50 тысяч из них выздоровели, 3201 умер.

Россия со 2 февраля приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, где зафиксировано большинство случаев заболевания коронавирусом. Грузовые перевозки сохранены.

У «Газпрома» и китайских компаний несколько крупных совместных проектов. В середине февраля представители российского газового монополиста сообщали, что все переговоры с китайской стороной переведены в дистанционный режим.