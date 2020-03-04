Более 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. 50 тысяч выздоровели

По состоянию на утро 4 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80270 человек, сообщает South China Morning Post.

За сутки выявлены 119 новых случаев заболевания, 38 человек умерли. С начала эпидемии в Китае погиб 2981 человек. 49856 человек выздоровели.

С учетом остального мира общее число зараженных COVID-19 составляет 92801 человек. В общей сложности в мире от коронавируса погиб 3201 человек.

Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (заразились 5328 человек, умерли 32 человека), Иран (заразились 2336 человек, умерли 77 человек) и Италия (заразились 2263 человека, умерли 79 человек). Всего вирус выявлен в 76 странах.