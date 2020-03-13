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Принц Чарльз совсем себя не бережет. Вокруг коронавирус, а он все пытается жать людям руки 🤝
37 секунд
16:28, 13 марта 2020
Врачи советуют отказаться от рукопожатий, ведь так можно подхватить коронавирус. Однако избавиться от многолетней привычки не так-то просто. К примеру, у принца Чарльза дела идут с переменным успехом — он то и дело норовит пожать кому-нибудь руку. К счастью, вовремя вспоминает, что так лучше не делать.
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