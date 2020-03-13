Британский школьник продавал ученикам антисептик для рук. Его отправили домой, но он успел скопить на кебаб

Британский школьник из города Лидс в графстве Йоркшир попытался заработать на пандемии коронавируса. Бизнес не пошел — ученика отправили домой. Ну то есть как бизнес, просто пшик! В смысле натурально пшик, антисептиком на руки другим ученикам. За 50 пенсов. Об этом в фейсбуке сообщила его мать Дженни Томпкинс. По ее словам, сын вернулся домой раньше обычного с улыбкой на лице. Отец не стал его ругать и вместо этого назвал «гребаной легендой».

По словам Томпкинс, сын заработал на антисептике девять фунтов стерлингов. На эти деньги он купил несколько пачек чипсов, а оставшееся отложил на кебаб. При этом в школе отрицают, что сына Томпкинс наказали из-за продажи санитайзера. Говорят, его отправили домой по другой причине, не имеющей отношения к коронавирусному стартапу.