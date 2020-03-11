В Америке отменили бизнес-конференцию по коронавирусу. Угадайте из-за чего

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В Нью-Йорке 13 марта должна была пройти конференция «Doing Business Under Coronavirus» («Как вести бизнес на фоне коронавируса»). Мероприятие пришлось отменить — конечно же, из-за самого коронавируса!

За организацию круглого стола отвечал американский . Помимо конференции по коронавирусу совет отменил и другие свои мероприятия, которые должны были пройти в период с 11 марта по 3 апреля.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса во всем мире отменяют и переносят рейсы, музыкальные и кинофестивали, футбольные матчи, показы мод, игровые и технологические выставки. Подробнее можно узнать вот здесь.