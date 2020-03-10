По всей Италии ограничили передвижение, закрыли школы и отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые сборища, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут либо отменять, либо проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

При этом продолжит работать общественный транспорт, кафе (но только до шести часов вечера) и магазины, отмечает Il Messaggero. В указе премьер-министра также не упоминаются ограничения на въезд в страну и выезд из нее. При этом власти усилят контроль на границе.

«У нас наблюдается значительный рост числа инфицированных коронавирусом, госпитализированных и, увы, также умерших. Поэтому наши привычки должны измениться. <…> Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», — цитирует Джузеппе Конте Corriere della Sera.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 9172 человека, умерли 463 зараженных, выздоровели 724. За последние сутки число зараженных увеличилось на 1897 человек, число умерших — на 97 человек.

Ограничения из-за коронавируса затронули в том числе итальянские тюрьмы. Это спровоцировало протесты в 26 тюрьмах. В результате погибли семь заключенных.