Правительство Италии из-за коронавируса закрыло регионы на севере страны. Под карантин попали 16 миллионов человек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл на въезд и выезд регионы в северной и центральной части страны: область Ломбардия, а также в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на указ Конте.

Передвижение внутри этих областей ограничат (исключение составят поездки по работе или для лечения, а также «экстренные ситуации»). Люди с температурой выше 37 градусов должны будут оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими. Будут закрыты школы и университеты.

Ограничения меры будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Они затронут 16 миллионов человек — треть населения Италии, отмечает Bloomberg.

В конце февраля из-за распространения коронавируса власти Италии создали так называемую «красную зону», куд вошли 11 городов области Ломбардия. В этой зоне было ограничено передвижение, закрыты школы, отменены массовые мероприятия.

На данный момент в Италии зафиксировано 5061 случай заражения коронавирусом. 233 пациента умерли, 589 выздоровели.