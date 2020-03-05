Коронавирус заставил людей по всему миру опустошать полки магазинов. Скупают санитайзеры, туалетную бумагу и овсяное молоко

Австралия

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Австралийцы закупаются главным образом туалетной бумагой. В местном сегменте твиттера появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis. Крупнейшая в стране сеть супермаркетов Woolworth ограничила продажи туалетной бумаги до четырех упаковок в руки, сеть Costco — до одной упаковки в руки. Сотрудникам магазина Big W в городе Тамворт пришлось вызывать полицию из-за покупателя, который напал на них, не сумев купить туалетную бумагу.

Свой вклад в решение проблемы с дефицитом туалетной бумаги внесла бульварная газета Northern Territory News из города Дарвин. Она выпустила номер с восемью пустыми полосами.