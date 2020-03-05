Коронавирус заставил людей по всему миру опустошать полки магазинов. Скупают санитайзеры, туалетную бумагу и овсяное молоко
Эпидемия коронавируса привела к смерти более трех тысяч человек, вызвала падение фондовых рынков и закрытие границ, а еще спровоцировала покупательскую панику. Она началась в феврале в Азии и перекинулась на Европу и Северную Америку по мере распространения вируса. Люди по всему миру опасаются дефицита товаров и опустошают полки магазинов, запасая туалетную бумагу, средства для дезинфекции, лекарства и продукты. Вот что происходит в разных странах.
Россия
4 зараженных коронавирусом
В попытке защититься от коронавирусной инфекции россияне начали скупать медицинские маски (хотя они бесполезны для всех, кто не болен сам), антисептические средства, а еще «Арбидол» и другие противовирусные препараты (хотя «Арбидол» не обладает доказанной эффективностью). Продажи всех этих товаров выросли в десятки и даже сотни раз. Власти пообещали регулировать цены на них, а позднее запретили вывозить из страны маски, респираторы, бинты, вату и костюмы химической защиты.
Австралия
53 зараженных коронавирусом
Австралийцы закупаются главным образом туалетной бумагой. В местном сегменте твиттера появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis. Крупнейшая в стране сеть супермаркетов Woolworth ограничила продажи туалетной бумаги до четырех упаковок в руки, сеть Costco — до одной упаковки в руки. Сотрудникам магазина Big W в городе Тамворт пришлось вызывать полицию из-за покупателя, который напал на них, не сумев купить туалетную бумагу.
Свой вклад в решение проблемы с дефицитом туалетной бумаги внесла бульварная газета Northern Territory News из города Дарвин. Она выпустила номер с восемью пустыми полосами.
Великобритания
90 зараженных коронавирусом
Британцы покупают защитные средства и продукты: медицинские маски, санитайзеры, консервы, бутилированную воду, корм для животных, противовирусные препараты. Из-за ажиотажа сеть аптек Boots и сеть супермаркетов Lidl перестали продавать больше двух бутылок санитайзера в одни руки, а онлайн-супермаркет Ocado рекомендовал клиентам делать заказы за несколько дней заранее.
Эксперт в области розничной торговли продовольствием, бывший директор по снабжению сети магазинов Tesco Бруно Монтейн заявил, что дальнейшая покупательская паника приведет к дефициту. Но, по словам Монтейна, у розничных сетей есть план «Б» на этот случай: они сузят ассортимент, чтобы сосредоточиться на непрерывных поставках основных товаров.
США
129 зараженных коронавирусом
По информации аналитической компании Catalina, в США, как и в других странах, массово приобретают санитайзеры (продажи выросли на 619% к прошлому году), а также сухое молоко, отбеливатель, жидкое мыло, бобы и крупы. При этом у аналитической компании Nielsen другие данные: она утверждает, что больше всего в США выросли продажи медицинских масок и овсяного молока (более чем на 300% к прошлому году). Следом идут строительные маски, санитайзеры и термометры.
Германия
349 зараженных коронавирусом
Жители Германии раскупают муку, консервы, макароны и овсяное молоко, а также хлеб и сыр. На полках магазинов трудно найти санитайзеры и туалетную бумагу. В твиттере появился хэштег #Hamsterkauf (примерный перевод — «покупки хомяка»), а пресса напоминает, что у немецкого правительства даже есть список продуктов, которыми стоит запастись при чрезвычайных ситуациях (в последний раз он обновлялся в 2018 году). Кстати, в нем рекомендуется воздержаться от непродуманных покупок и приобретать продукты в том количестве, в котором вы сможете их съесть.
Япония
1036 зараженных коронавирусом
Японцы, как и австралийцы, начали запасаться туалетной бумагой. За последнюю неделю они оставили около 200 тысяч постов в твиттере про этот, теперь уже дефицитный, товар. Ажиотаж вызван слухами о том, что импорт сырья для туалетной бумаги остановлен из-за коронавируса. Власти заявили, что 98% продаваемой в Японии туалетной бумаги производится в самой стране, поэтому срыва поставок бояться не стоит. Но японцев уже не оставить: они даже начали красть туалетную бумагу из кафе.
Кроме туалетной бумаги, японцы охотятся за бумажными салфетками, прокладками и тампонами, жидким мылом и подгузниками. А еще скупают продукты: рис, макароны, консервы и ферментированные соевые бобы натто.