Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, бинты и респираторы

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны медицинской продукции, в том числе масок, респираторов, бинтов, ваты и костюмов химической защиты.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Запрет действует до 1 июня 2020 года. При этом ограничительные меры не распространяются на гуманитарную помощь другим странам. Также разрешен вывоз «предметов одноразового употребления» в личных целях.

Мера принята «в целях защиты интересов российских граждан» для предотвращения дефицита в условиях распространения коронавируса.

Полный перечень продукции, запрещенной к вывозу, доступен по ссылке.

Основными очагами распространения новой коронавирусной инфекции в мире остаются Китай, Южная Корея, Иран и Италия. На территории России официально были выявлены шесть случаев заражения коронавирусом. Еще два россиянина заболели в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно последней статистике, общее число заразившихся COVID-19 в мире составляет 92801 человек. Погиб 3201 человек.