Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 тысяч человек. В Китае погибли более трех тысяч человек

За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 31 смертельный исход, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В общей сложности с начала эпидемии в стране COVID-19 заразились 80409 человек, погибли 3012 человек.

По состоянию на утро 5 марта инфекция выявлена в 79 странах мира. Помимо Китая, основными очагами распространения болезни остаются Южная Корея (заболели 5766 человек, погибли 35 человек), Италия (заболели 3089 человек, погибли 107 человек) и Иран (заболели 2922 человека, погибли 92 человека).

Во всем мире с начала эпидемии выявлены 95131 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. В том числе 3284 человека погибли, 53276 человек вылечились.