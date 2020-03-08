Вижу новости, что нарушителям домашнего карантина по коронавирусу грозит до пяти лет тюрьмы. Это правда? (Спойлер: только если кто-то умрет)

Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

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Новости с такими заголовками появились в российских СМИ 8 марта. Они пересказывают ответы на вопросы о коронавирусе, опубликованные на сайте департамента здравоохранения Москвы. Один из этих вопросов звучит так: «Я приехал из Италии, чувствую себя хорошо. Что будет, если не соблюдать режим самоизоляции?». В ответе Мосгорздрав упоминает об уголовной ответственности.

Что за режим самоизоляции?

Из-за распространения коронавируса 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Этот документ обязал тех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, а также с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, «обеспечить самоизоляцию на дому» на 14 дней. То есть, не ходить на работу, учебу и свести к минимуму посещение общественных мест.

За нарушение режима самоизоляции могут посадить в тюрьму?

Только при определенных условиях. На сайте Мосгорздрава написано, что правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и что «нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет».

Такое наказание действительно предусмотрено статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Но лишь для тех, кто нарушил эти правила и тем самым по неосторожности вызвал смерть человека. Проще говоря, дать до пяти лет тюрьмы могут, если заболевший коронавирусной инфекцией сбежал из домашнего карантина, кого-то заразил, а зараженный умер. Если действия заболевшего привели только к массовому заражению других людей (без смертей), ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года ограничения свободы.

Обо всем этом вполне четко сказано в ответе Мосгорздрава, а также в публикациях многих изданий, которые на этот ответ сослались. Но вот в заголовках не упоминается нюанс о том, что нарушитель режима самоизоляции может сесть в тюрьму, только если его действия привели к чьей-то смерти.

И что, за нарушение домашнего карантина самоизоляции ничего не будет?

Вероятно, все же будет. В московской полиции «Русской службе Би-би-си» сказали, что полицейские не имеют права наказывать тех, кто нарушает режим самоизоляции, потому что это не предусмотрено Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Но москвич Артем, которого поместили на двухнедельный домашний карантин после возвращения из Италии (он летел в одном самолете с зараженным коронавирусом), рассказал «Медиазоне», что за нарушение режима самоизоляции все же могут наказать. Будучи на карантине, Артем вышел выбросить мусор, а через пару дней к нему приехали полицейские и составили административный протокол о нарушении предписания должностного лица. Артему грозит от 300 до 500 рублей штрафа. Аналогичную историю RTVI анонимно рассказал студент одного из московских вузов.

В России кто-то ведь уже сбегал из карантина. Их наказали?

В России действительно было уже несколько побегов из карантина. Первый совершила петербурженка Алла Ильина, которую поместили в карантинный бокс после того, как она сама обратилась за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. После побега Ильину вернули в больницу по решению суда (у нее в итоге не обнаружили коронавирус и выписали). Ее, как и Артема из Москвы, хотели оштрафовать за нарушение предписания должностного лица, но суд пока не вынес решение. О наказании — административном или уголовном — для других сбежавших из карантина россиян также не сообщалось.

Владислав Горин