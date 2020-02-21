Первую россиянку, госпитализированную по решению суда из-за коронавируса, отпустили из больницы

Врачи Боткинской больницы в Петербурге отпустили местную жительницу Аллу Ильину, которую по решению суда принудительно поместили на карантин по коронавирусу.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что у Ильиной не обнаружили коронавирусную инфекцию, в Роспотребнадзоре это подтвердили.

6 февраля Аллу Ильину, вернувшуюся в Петербург из Китая, принудительно госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Спустя день она сбежала из карантина, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. 17 февраля суд постановил принудительно госпитализировать Ильину. Она обжаловала это решение.

Всего из Боткинской больницы из-под карантина по коронавирусу сбежали четверо пациентов: двое из них добровольно вернулись обратно, еще двоих, в том числе Аллу Ильину, вернули по решению суда.

После случившегося власти Петербурга уволили главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева.