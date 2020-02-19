Уволен главврач Боткинской больницы. Оттуда из коронавирусного карантина сбежали пациенты

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил главного врача городской клинической больницы имени Боткина Алексея Яковлева.

По данным издания «Доктор Питер», увольнение произошло «по инициативе работодателя». Временным главой больницы назначен Иван Федуняк.

В пресс-службе комитета «Интерфаксу» подтвердили эту информацию. Причины увольнения там комментировать не стали.

В начале февраля в Боткинскую больницу были принудительно помещены на карантин несколько пациентов, у которых после возвращения из Китая подозревали коронавирусную инфекцию. Четверо пациентов самовольно покинули медицинское учреждение (двое затем добровольно вернулись обратно). В отношении одной из пациенток — Аллы Ильиной — было заведено административное дело. Суд постановил принудительно вернуть ее в карантин.

Алексей Яковлев — заслуженный врач РФ. Он работал в Боткинской больнице с 1980 года, в должности главврача — с 1994 года.