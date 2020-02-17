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Как в российском суде защищаются от коронавируса

Источник: Meduza
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 17 февраля <a href="https://meduza.io/news/2020/02/17/sud-razreshil-prinuditelno-gospitalizirovat-zhitelnitsu-peterburga-sbezhavshuyu-iz-koronavirusnogo-karantina" target="_blank">принял</a> решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из коронавирусного карантина. Женщина должна будет пробыть в больнице как минимум два дня, пока не будут получены результаты ее анализов. Во время заседания для его участников <a href="https://t.me/SPbGS/4618" target="_blank">не было</a> предусмотрено никаких мер антивирусной защиты кроме дезинфицирующей лампы по аналогии с заседаниями, в которых участвуют люди с открытой формой туберкулеза. 
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 17 февраля принял решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из коронавирусного карантина. Женщина должна будет пробыть в больнице как минимум два дня, пока не будут получены результаты ее анализов. Во время заседания для его участников не было предусмотрено никаких мер антивирусной защиты кроме дезинфицирующей лампы по аналогии с заседаниями, в которых участвуют люди с открытой формой туберкулеза. 

Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA