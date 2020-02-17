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Как в российском суде защищаются от коронавируса
10:25, 17 февраля 2020
Источник: Meduza
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 17 февраля
принял
решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из коронавирусного карантина. Женщина должна будет пробыть в больнице как минимум два дня, пока не будут получены результаты ее анализов. Во время заседания для его участников
не было
предусмотрено никаких мер антивирусной защиты кроме дезинфицирующей лампы по аналогии с заседаниями, в которых участвуют люди с открытой формой туберкулеза.
Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA
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