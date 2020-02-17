Суд разрешил принудительно госпитализировать жительницу Петербурга, сбежавшую из коронавирусного карантина

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из коронавирусного карантина. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

В решении суда отмечается, что Алла Ильина должна пробыть в больнице как минимум до 19 февраля, когда будут готовы результаты ее анализов.

Ильина пообещала исполнить судебное решение.

Жительница Петербурга сбежала из карантина. Суд вернул ее назад Meduza

6 февраля Аллу Ильину, вернувшуюся в Петербург из Китая, принудительно госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус Covid-19. Через сутки женщина сбежала из карантина, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. В больнице ее действия назвали хулиганством и обратились в суд, требуя вернуть пациентку на лечение.

Из врачебных документов, поданных в суд, стало известно, что из карантина сбежали еще трое пациентов Боткинской больницы, но двое затем вернулись обратно.