В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое пациентов. Двое вернулись обратно в больницу

Боткинскую больницу Санкт-Петербурга в общей сложности самовольно покинули четверо пациентов, которых принудительно поместили в карантин из-за подозрений на новую коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом стало известно из врачебных документов, поданных в суд в отношении пациентки Аллы Ильиной. Копию документов публикует «Фонтанка».

Помимо Ильиной, из больницы также сбежали 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. В городском управлении Роспотребнадзора изданию подтвердили факт побега этих пациентов, добавив, что двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит административный иск главного санитарного врача города, потребовавшего вновь принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую из больницы 7 февраля. Планируют ли медики обращаться в суд из-за других сбежавших пациентов, пока неизвестно.