Суд Петербурга рассмотрит иск о принудительной госпитализации пациентки, сбежавшей из коронавирусного карантина

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации пациентки Боткинской больницы Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина.

Рассмотрение дела назначено на 17 февраля. Ранее Куйбышевский суд города отклонил иск из-за неподсудности.

6 февраля 32-летняя жительница Петербурга Алла Ильина, прибывшая из Китая, была принудительно помещена на двухнедельный карантин из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию Covid-19. На следующий день женщина сбежала из больницы, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. В больнице ее действия расценили как хулиганство.