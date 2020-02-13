Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на пациентку, сбежавшую из коронавирусного карантина
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление главного санитарного врача города Натальи Башкетовой к пациентке Боткинской больницы Алле Ильиной.
В феврале Ильину поместили на принудительный коронавирусный карантин, но она вскоре сбежала из медучреждения. Башкетова требует вновь принудительно направить пациентку под медицинское наблюдение. Главврач больницы приравнивал побег Ильиной к хулиганству.