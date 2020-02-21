В украинском поселке Новые Санжары произошли беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая. С ними в карантине осталась глава Минздрава

AFP / Scanpix / LETA

Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса. Утром 20 февраля в Харьков прилетели 45 граждан Украины и 27 граждан других стран. После прибытия их должны были поместить на двухнедельную обсервацию (это менее строгая форма изоляции, чем карантин). Власти не уточняли, где изолируют эвакуированных, очевидно, опасаясь протестов местных жителей. Уже после прибытия эвакуированных на Украину официально стало известно, что их отвезут в санаторий в поселке Новые Санжары (Полтавская область).

Жители Новых Санжар выступили против приезда эвакуированных. Местные депутаты заявили, что санаторий не приспособлен для их приема (в правительстве утверждали обратное), а автомобилисты перекрыли дороги и мост в поселке. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов стали с помощью бронетехники оттягивать машины, которые преграждали проезд, из-за чего начались стычки. Протестующие пригрозили, что они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу», если у них в поселке устроят карантин по коронавирусу. Появились слухи об увольнении работников санатория из-за приезда эвакуированных, но власти их опровергли.

Акция протеста в Новых Санжарах Суспільне Полтава

Украинский президент осудил протесты, Православная церковь Украины призвала проявить милосердие. Владимир Зеленский заявил, что власти сделали «все возможное и невозможное», чтобы коронавирус не проник на Украину. В частности, из-за этого на борт самолета не пустили несколько человек, у которых была немного повышена температура. Зеленский заверил, что у прилетевших из Китая нет признаков инфекции и что обсервация — необходимая мера безопасности. «Бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность… Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухани во время эпидемии», — отметил президент.

Вечером 20 февраля эвакуированных привезли в поселок на автобусах. Протестующие, которых полиция оттеснила на обочины, бросали в них камни, в одном из автобусов разбили окно. Местные жители также жгли дрова и шины, забрасывали камнями полицейских, а один из протестующих попытался наехать на сотрудников полиции на автомобиле. В результате столкновений пострадали по меньшей мере девять полицейских и один гражданский, были задержаны 24 человека, возбуждены два уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Санаторий в Новых Санжарах окружили двойным кольцом охраны, в поселке ввели круглосуточное усиленное патрулирование.

Автобусы с эвакуированными в Новых Санжарах Kolo News

В Новые Санжары приехали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. После совещания она осталась в карантине с эвакуированными. Скалецкая заявила, что проведет с ними следующие 14 дней, чтобы успокоить жителей Новых Санжар и остальных украинцев. «То, что происходило сегодня, эта паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди — наши соотечественники, они нам не чужие», — написала министр в фейсбуке.

Ольга Корелина