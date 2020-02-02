Россия включила коронавирус 2019-nCoV в список опасных заболеваний. В нем уже есть СПИД, чума и холера

Новый тип коронавируса 2019-nCoV внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Ранее в перечне было 15 заболеваний, среди которых СПИД, гепатит B и С, дифтерия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, был утвержден в 2004 году. Он необходим для организации финансирования противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса заразились 14489 человек, 304 умерли, 401 выздоровел. В России, по официальной информации, вирусом заражены два человека. Это граждане Китая, живущие в Забайкальском крае и Тюменской области.