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В Ухани за 10 дней построили больницу на тысячу мест для пациентов с коронавирусом. Фотография
11:27, 2 февраля 2020
Источник: Meduza
2 февраля в китайском городе Ухань, который стал источником распространения нового типа коронавируса,
закончилось
строительство первый из двух больниц для зараженных. Госпиталь, рассчитанный на 1000 мест,
построили
за 10 дней. Он начнет принимать пациентов 3 февраля.
Планируется
, что вторая больница, рассчитанная на 1600 мест, будет достроена и открыта в ближайшие дни.
AFP / Scanpix / LETA
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