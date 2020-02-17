Жительнице Петербурга, сбежавшей из карантина по коронавирусу, грозит штраф

Жительнице Санкт-Петербурга Алле Ильиной, которая самовольно покинула больницу, куда ее поместили на карантин по коронавирусу, грозит административный штраф.

Ильиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, вменяется часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор. Такое правонарушение наказывается штрафом от 300 до 500 рублей.

Жительница Петербурга сбежала из карантина. Суд вернул ее назад Meduza

Материалы об административном правонарушении отправлены мировому судье судебного участка № 154 Петроградского района.

Обновлено. Мировой судья вернул материалы дела для устранения недостатков.

6 февраля Аллу Ильину, вернувшуюся в Петербург из Китая, отправили на карантин по коронавирусу. Через сутки она сбежала из больницы, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. В больнице ее действия назвали хулиганством и обратились в суд, требуя вернуть пациентку на лечение. 17 февраля Петроградский суд Санкт-Петербурга принудительно госпитализировал Аллу Ильину. В Боткинской больнице она пробудет как минимум до 19 февраля.