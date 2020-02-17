Жительнице Петербурга, сбежавшей из карантина по коронавирусу, грозит штраф
Жительнице Санкт-Петербурга Алле Ильиной, которая самовольно покинула больницу, куда ее поместили на карантин по коронавирусу, грозит административный штраф.
Ильиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, вменяется часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор. Такое правонарушение наказывается штрафом от 300 до 500 рублей.
Материалы об административном правонарушении отправлены мировому судье судебного участка № 154 Петроградского района.
Обновлено. Мировой судья вернул материалы дела для устранения недостатков.
6 февраля Аллу Ильину, вернувшуюся в Петербург из Китая, отправили на карантин по коронавирусу. Через сутки она сбежала из больницы, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. В больнице ее действия назвали хулиганством и обратились в суд, требуя вернуть пациентку на лечение. 17 февраля Петроградский суд Санкт-Петербурга принудительно госпитализировал Аллу Ильину. В Боткинской больнице она пробудет как минимум до 19 февраля.