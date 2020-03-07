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В Китае обрушилась шестиэтажная гостиница. Она использовалась в качестве карантинного центра по коронавирусу

Источник: Meduza
В городе Цюаньчжоу на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Отель использовался как карантинный центр для людей с подозрением на коронавирус, а также для тех, кто близко контактировал с заболевшими. Под завалами здания оказались около 70 человек. В ходе спасательной операции 34 человека <a href="https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1236302506327605248" target="_blank">были</a> обнаружены живыми, судьба остальных пока неизвестна. 
В городе Цюаньчжоу на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Отель использовался как карантинный центр для людей с подозрением на коронавирус, а также для тех, кто близко контактировал с заболевшими. Под завалами здания оказались около 70 человек. В ходе спасательной операции 34 человека были обнаружены живыми, судьба остальных пока неизвестна. 
AFP / Scanpix / LETA