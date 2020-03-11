В оргкомитете Олимпиады в Токио допустили перенос Игр на один-два года из-за коронавируса

В оргкомитете Олимпиады в Токио, которая должна пройти в 2020 году, считают лучшим вариантом перенос Игр на год или два, если из-за эпидемии коронавируса их нельзя будет провести предстоящим летом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры отменят, речь о переносе. Для МОК отмена Олимпиады создаст сложности», — сказал Такахаши.

Перенос Игр на срок меньше года приведет к тому, что они будут пересекаться с другими международными соревнованиями, добавил он. Лучше, по мнению собеседника газеты, перенести Олимпиаду на два года.

«Отмена или перенос просто немыслимы, мы не рассматриваем такой вопрос», — сказала ответственная за подготовку Игр министр Японии Сэйко Хасимото, ее слова приводит Bloomberg.

Вместе с тем, министр уточнила, что решение будет принимать МОК.