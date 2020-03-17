Джаред Лето 12 дней медитировал в пустыне без телефона и интернета. Вернулся он уже в совсем другой мир

Jared Leto / imago / Fotoarena / Scanpix / LETA

В начале марта актер и музыкант Джаред Лето отправился в пустыню и занялся безмолвной медитацией. 12 дней он провел в полной изоляции — без телефона и связи с внешним миром.

Вернулся Лето уже в совсем другую реальность, где страны закрывают границы, а люди больше не жмут друг другу руки и сидят по домам из-за пандемии коронавируса. Мир, в который вернулся актер, ему не понравился.

Сейчас Лето читает сообщения от родственников и друзей и разбирается в том, что произошло, пока он медитировал в пустыне. Об этом он рассказал в своем инстаграме. Актер пожелал своим подписчикам здоровья и призвал лишний раз не выходить из дома.