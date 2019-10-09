Джаред Лето потерял голову. Ту самую, с которой ходил на Met Gala

Джаред Лето и его голова на Met Gala Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Джаред Лето не знает, где сейчас находится муляж его головы, с которым он так эффектно появился на бале института костюма Met Gala в Нью-Йорке в мае 2019 года.

В интервью GQ, котором Лето, разумеется, спрашивали о голове, актер и музыкант сказал, что понятия не имеет, куда делся муляж после бала. Лето предположил, что голову украли.

Случайно нашедшему голову Лето предложил отнести ее в ближайший магазин Gucci (именно этот дом моды одевал актера на бал) и «обменять на грязные кеды».

BuzzFeed напоминает, что с запасной головой Лето на Met Gala фотографировались многие другие гости. Например, Кендалл Дженнер, Джимми Феллон и Шон Мендес.

Издание подчеркнуло, что не подозревает кого-либо из уважаемых гостей бала костюма в попытке присвоить голову. Тем, кто случайно наткнется на аксессуар, Buzzfeed советует не паниковать, а помнить, что она скучает по хозяину и хочет вернуться к нему.