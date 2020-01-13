«Я видел смерть, но сейчас — живее всех живых». Джаред Лето в роли вампира-супергероя в первом трейлере «Морбиуса»
Sony выпустила дебютный трейлер супергеройского фильма «Морбиус». Роль доктора Майкла Морбиуса, ученого-вампира из комиксов о Человеке-пауке, исполнил Джаред Лето.
По сюжету Морбиус пытается излечить редкое заболевание крови, от которого медленно умирает. В ходе своих экспериментов герой превращается в вампира, наделенного нечеловеческими способностями. Например, он обладает эхолокацией как у летучих мышей и умеет превращаться в туман. При этом Морбиус страдает от жажды крови.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
В конце трейлера появляется герой Майкла Китона. Судя по всему, это злодей Стервятник из фильмов о Человеке-Пауке с Томом Холландом. Sony снимала их совместно со студией Marvel, так что картины скорее всего связаны с «Морбиусом».
Кроме того, на одном из кадров можно разглядеть граффити с Человека-пауком. На супергерое костюм из трилогии с Тоби Магуайром.
Российская премьера «Морбиуса» намечена на 30 июля.