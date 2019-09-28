Человек-паук останется во вселенной Marvel

Disney и Sony договорились об условиях использования бренда Человека-паука, сообщает Variety. Благодаря этой сделке супергерой останется во вселенной Marvel.

Marvel Studios, принадлежащая Disney, и ее глава Кевин Файги спродюсируют третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, который выйдет в июле 2021 года. Помимо этого, Человек-паук появится в еще одном фильме с другими героями вселенной Marvel.

По данным Variety, Disney будет получать 25% от сборов всех фильмов с Человеком-пауком.

Права на Человека-паука принадлежат Sony. С 2015 года супергерой стал появляться в киновселенной Marvel, права на которую принадлежат Disney.

В августе 2019 года стало известно, что Sony и Disney не могут договориться о разделе доходов от использования Человека-паука в фильмах вселенной Marvel. До этого почти все кассовые сборы получала Sony, — Disney доставались только 5%, а также доходы с продажи мерчандайза.

Последний фильм о супергерое «Человек-паук: Вдали от дома» вышел в июне 2019 года и собрал 1,1 миллиарда долларов.