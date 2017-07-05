«Человек-паук. Возвращение домой»: снова в школу Антон Долин посмотрел новый голливудский блокбастер о самом народном и молодом супергерое

В России в прокат выходит «Человек-паук: возвращение домой» от Marvel Studios и Sony Pictures. Кинокритик «Медузы» Антон Долин посмотрел картину и пришел к выводу, что это весьма удачный летний блокбастер; более того, он органичнее и остроумнее большинства своих предшественников.

Дождливое лето новый «Человек-паук», конечно, скрасит. Но уместнее было бы выпустить фильм к 1 сентября — или, наоборот, к концу учебного года (между прочим, его второе название «Homecoming» переведено неверно, в оригинале речь идет о школьном празднике наподобие выпускного бала). Это не просто высокобюджетное кино для тинейджеров, как большинство продукции Marvel, а приключенческая комедия о старшеклассниках. В этом смысле единство формы и содержания, публики и героя, запроса и его осуществления здесь близко к идеальному.

Питера Паркера, напомним, паук-мутант укусил во время школьной экскурсии. За все десятилетия комиксовой, а потом экранной жизни герой так толком и не повзрослел. Даже наоборот. В первой экранизации Сэма Рейми режиссеру было 43 года, исполнителю главной роли Тоби Магуайру — 27. Эндрю Гарфилд во второй экранизации был практически ровесником Магуайра, зато автору фильма Марку Уэббу было уже 38. Теперь достигнут рекорд омоложения: постановщику «Возвращения домой» Джону Уоттсу — 36, а его герою Тому Холланду только что, в прошлом месяце, стукнул 21 год. На вид он действительно подросток; режиссер, судя по всему, такой же подросток в душе. Недаром картина начинается с хулиганского титра «Постановка Питера Паркера».

Человек-паук — еще не герой, а просто школьник в крутом костюме, с которым он толком не научился обращаться. Амбициозный и комический неудачник, которым управляют бурлящие гормоны, нечто среднее между Петровым и Васечкиным. В любви пока не везет, единственный близкий друг — вечно перевозбужденный геймер с избыточным весом (роль Джейкоба Бэтелона — едва ли не самая выразительная в фильме). Обычная для картин этой серии трагическая нотка, связанная с сиротством Питера и смертью дяди Бена, из новой версии изъята окончательно. Да и вызвавшая возмущение фанатов сексапильность помолодевшей тети Мэй (Мариса Томей), мягко говоря, неортодоксальна. Общее обновление имиджа пошло проекту на пользу. По меньшей мере, он не вызывает того дежа-вю, без которого невозможно было смотреть дилогию Марка Уэбба.

Лишив миф сюжетного стержня, необходимо изобрести новый. Извольте: «Возвращение домой» — картина о конфликте отцов и детей. Пока старшее поколение избывает проклятый инфантилизм, самозванные наследники научились им пользоваться, не испытывая никаких комплексов на предмет своей безответственности. По большому счету, этот фильм — портрет миллениалов в одном емком образе. Помешанный на технике, бесстрашный, самоироничный, в меру стеснительный и наглый герой не столько стремится повзрослеть, сколько пытается получить равные с взрослыми права, не поступаясь привилегиями детства. Оседлав Монумент Вашингтона — знаковый образ, — Паркер демонстрирует безразличие к любым авторитетам. Его противники здесь — не столько негодяи-грабители, сколько весь мир «отцов»: в том числе, назойливо-покровительственный Железный Человек, самодовольный куратор Хэппи Хоган и дубоватый Капитан Америка, записавший видеокурс для школьных уроков физкультуры.

«Человек-паук: возвращение домой», второй трейлер SonyPicturesRU

Несмотря на это, обязательный сюжет с противостоянием героя и антигероя в картине тоже есть; ближе к финалу он даже обретает умеренно-неожиданный поворот. Главный здесь кайф — не в персонаже Стервятника, собравшего потусторонние артефакты на оставшейся от пришельцев свалке (натуральный «Пикник на обочине»!) и приспособившего их для преступного завоевания мегаполиса; злодей — вполне тривиальный. Основное удовольствие получаешь от игры Майкла Китона, который и сам явно наслаждается ролью. Когда-то у него было устойчивое амплуа комика, нарушенное героическими ролями в двух «Бэтменах» Тима Бертона. Потом он виртуозно обыграл свое прошлое в «Бердмене», где летал над Нью-Йорком на воображаемых крыльях. И вуаля — Marvel подарили ему настоящие техно-крылья, вернули во вселенную комиксов и дали право покуражиться над наивным идеализмом положительного супергероя.

Понятно, что новый «Человек-паук» — не шедевр на все времена, а просто удачный летний блокбастер. Но он, в самом деле, органичнее и остроумнее большинства предшественников. На фоне все более утомительных и высокобюджетных мегафильмов из той же вселенной эта картина выгодно выделяется своей легкомысленностью, как и сам Паркер — на фоне самодовольных старших коллег из отряда Мстителей. А еще здесь лучшая за долгие годы сцена после финальных титров. Не торопитесь выходить из зала, и ваше терпение будет вознаграждено.

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