истории
Что смотреть на выходных: «Гадкий я 3», «Гиппопотам» и «Синяя бездна» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе — продолжение приключений Грю и миньонов, хоррор про акул и комедия про поэта-выпивоху по роману Стивена Фрая.
«Гадкий я 3»
Грю вылетел с работы и обрел гадкого близнеца, миньоны загремели в тюрьму, но финальная победа навязчивой доброты и умильности неотвратима.
Для кого: для желающих впасть в детство
«Гиппопотам»
Пьющий поэт-скептик едет в отдаленное имение, чтобы расследовать дело о чудотворных исцелениях. Атеистическая комедия по роману Стивена Фрая.
Для кого: для ценителей британского юмора
«Синяя бездна»
Две сестры, одну из которых только что бросил парень, решают нырнуть в океан к стае акул — с аквалангами и в клетке. Банальный летний хоррор.
Для кого: для скучающих по «Челюстям»