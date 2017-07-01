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Что смотреть на выходных: «Гадкий я 3», «Гиппопотам» и «Синяя бездна» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

Meduza
09:25, 1 июля 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе — продолжение приключений Грю и миньонов, хоррор про акул и комедия про поэта-выпивоху по роману Стивена Фрая.

«Гадкий я 3»

Грю вылетел с работы и обрел гадкого близнеца, миньоны загремели в тюрьму, но финальная победа навязчивой доброты и умильности неотвратима.

Для кого: для желающих впасть в детство

«Гиппопотам»

Пьющий поэт-скептик едет в отдаленное имение, чтобы расследовать дело о чудотворных исцелениях. Атеистическая комедия по роману Стивена Фрая.

Для кого: для ценителей британского юмора

«Синяя бездна»

Две сестры, одну из которых только что бросил парень, решают нырнуть в океан к стае акул — с аквалангами и в клетке. Банальный летний хоррор.

Для кого: для скучающих по «Челюстям»

Антон Долин