Что смотреть на выходных: «Гадкий я 3», «Гиппопотам» и «Синяя бездна» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе — продолжение приключений Грю и миньонов, хоррор про акул и комедия про поэта-выпивоху по роману Стивена Фрая.