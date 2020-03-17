«Трактор вылечит всех» Как защищаться от коронавируса. Советы Александра Лукашенко

16 марта Россия и Белоруссия поспорили из-за коронавируса. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил недоумение из-за решения России закрыть общую границу, а российское правительство упрекнуло его в недостаточных усилиях по борьбе с инфекцией.

В Белоруссии, где выявлено 36 зараженных коронавирусом, действительно не вводили масштабных карантинных мер. Там открыт въезд иностранцам (границы закрыли все страны вокруг Белоруссии), работают развлекательные заведения, школы и вузы.

Александр Лукашенко уже советовал белорусам не паниковать из-за коронавируса, не скупать лекарства и маски. 16 марта, после закрытия границы с Россией, он высказался на эту тему снова — на этот раз предложив свои советы по защите от инфекции. Вот список:

Чаще мыть руки (в этом врачи его поддерживают).

Вовремя завтракать, обедать и ужинать.

Пить водку («Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе»).

Ходить в сухую сауну («Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает»).

Просто работать. Лучше в поле на тракторе («Приятно смотреть по телевизору — люди [на селе] на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит»).

Лукашенко: Водкой травите этот вирус! Но не на работе! // Большой кадровый день у Президента CTVBY

Фото в анонсе: Frank Sorge / Caro / Scanpix / LETA