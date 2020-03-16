Тилль Линдеманн на концерте в Москве выступил в огромном пузыре. Фанаты шутят, что это из-за коронавируса

Врачи про коронавирус: мойте руки, не трогайте лицо, избегайте толпы.

Тилль Линдеманн: а давайте я прокачусь по России с концертами группы Lindemann и соберу много-много людей в одном месте! 9 марта музыкант выступил в Екатеринбурге, 12-го — в Краснодаре, а 15-го — в Москве (еще и дал два концерта за один день). Впереди Новосибирск, Пермь, Казань и Воронеж.

После концерта в Москве на «ВТБ-Арене» российские фанаты обратили внимание на то, что Линдеманн провел часть шоу в огромном светящемся пузыре — и предположили, что таким образом он попытался защититься от коронавируса.

Телеканал 360

Конечно, Линдеманн ни от кого не прятался, это просто часть выступления. Большую часть концерта он провел вне пузыря.

И даже кидался в зрителей тортами со сцены!

Полную версию второго концерта в Москве можно посмотреть ниже.

Сергей Лебедев