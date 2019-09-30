Житель Нижнего Новгорода уже второй год донимает соседей: сперва он включал на весь дом классическую музыку и песни группы Rammstein, теперь часами слушает конское ржание и топот копыт. Как выяснили журналисты местной телекомпании «Сети НН», таким образом он пытается заглушить топот соседей сверху, который его «бесит».

Местные жители уже не раз жаловались в полицию. Там на него составили шесть административных протоколов за нарушение тишины и покоя граждан, оштрафовали на пять тысяч рублей и провели разъяснительные беседы. Не помогло — штраф он так и не оплатил.

Нижегородец уверил журналистов, что не включает громкую музыку в неположенное законом время. Соседи говорят, что он лжет, и жалуются, что лошадиное ржание досаждает всему подъезду. Неизвестно, чем закончится этот конфликт, но в конце сентября полиция начала очередную проверку по жалобам от измученных жильцов.

Фото в анонсе: James Eades / Unsplash