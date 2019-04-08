«Что в Rammstein не так? Вы смотрели текст?» Детский паровозик проехал по омскому парку под песню «Du Hast» 🚂

Водитель детского паровозика из Омска прославился на ютьюбе. Местный новостной сайт «Город55» выложил ролик, в котором состав передвигается по парку культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ под песню немецкой группы Rammstein «Du Hast». На видео разноцветные вагончики с надписью «Childrenʼs Voyage» проезжают мимо изумленных омичей.

Город55 Омск

Владелец аттракциона Александр Седов рассказал, что не ожидал такой бурной реакции в интернете. Он объяснил, что водитель слушает такую музыку «для души» только по утрам, когда аттракцион еще не работает. Но если в вагончиках едут дети, он всегда ставит добрые песни.

«Что в Rammstein не так? Вы смотрели текст? Я сегодня полночи не спал, специально облазил сайты с переводами. […] [В песне] во время свадьбы женщина спрашивает: „Согласен ли ты всегда хранить верность?“ Тот говорит: „Нет“. Это все. Я понять не могу, почему это такой всплеск вызвало. Все ходят здороваются, кланяются. Я в шоке», — рассказал Седов.

Также он добавил, что в нерабочее время водитель может послушать AC/DC или группу Dschinghis Khan.

После публикации ролика Седов решил удалить Rammstein из плейлиста на «взрослой» флешке, чтобы избежать конфликтов с руководством. Позже в администрации парка добавили, что Седов не получит выговор, а сами они не имеют ничего против тяжелой музыки.