Жителям Будапешта пришлось всю ночь слушать одну и ту же песню Rammstein. Она доносилась с местного стадиона

На футбольном стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште ночью 17 сентября по кругу играла одна и та же песня Rammstein. Играла громко, поэтому жители соседних домов за несколько часов успели выучить текст сингла «Deutschland» с последнего альбома группы.

Rammstein Official

После нескольких жалоб представителям «Ференц Пушкаш» пришлось извиняться на странице стадиона в фейсбуке за «неприятный шум». По их словам, виной всему техническая ошибка в звуковой системе (ее-то как раз и тестировали, стадион достроят только в ноябре этого года). Жителям пообещали, что «Deutschland» они больше не услышат — если только Rammstein не приедет с концертом.

Фото в анонсе: Globglod / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)