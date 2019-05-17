У Rammstein вышел первый за 10 лет альбом. Вот краткая рецензия: ух! 

Немецкая группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом. Он состоит из 11 песен, включая уже вышедшие синглы «Radio» и «Deutschland» (клип на эту композицию раскритиковали еврейские организации). Альбом, который так и называется «Rammstein», можно послушать в ВК, Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

«Сперва я не верил, что мы и правда выпустим еще один альбом Rammstein — ведь это так болезненно, — заявил гитарист группы Рихард Круспе. — В прошлый раз мы почти распались… и я очень, очень нервничал из-за этого. Но [в процессе] мы научились уважать и верить друг в друга — и неожиданно я осознал, что по ощущениям все стало как в начале. Круг внезапно стал замыкаться».

Клип на песню «Deutschland» Rammstein Official