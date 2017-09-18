СМИ пишут, что Rammstein распадутся в 2018 году. Это правда? (Нет)

Немецкий таблоид Bild сообщил 18 сентября, что рок-группа Rammstein завершит свою карьеру в 2018 году. Газета ссылалась на анонимные источники, близкие к музыкантам.

Bild утверждал, что осенью следующего года Rammstein выпустит новый — и последний — альбом, после чего отправится в мировое турне, которое также может оказаться последним. Сообщение газеты перепечатали десятки российских СМИ. Но это оказалось неправдой.

На официальном сайте Rammstein появилось опровержение, в котором говорится, что у группы «нет „секретных планов“ на „прощальный альбом“ и „последний тур“». В сообщении говорится, что сейчас музыканты работают над новыми песнями.

Rammstein — Sonne (Live at Rock im Park 2017) Rammstein Official

О том, что новый студийный альбом может стать для Rammstein последним, ранее заявил гитарист группы Рихард Круспе. Он подчеркнул, что это его субъективное ощущение, и он может ошибаться. Круспе добавил, что он «предвкушает» начало записи альбома в 2018 году.