Тилль Линдеманн признается в любви на русском: вышел новый клип Rammstein

Немецкая группа Rammstein представила клип на песню «Ausländer» из нового альбома, который вышел 17 мая. Действие видео разворачивается в племени аборигенов, к которым музыканты приплывают на надувной лодке. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн в клипе танцует, рисует, охотится — и признается в любви на русском.

Внимание. Клип не рекомендуется к просмотру детям. Вместо него можно посмотреть на плюшевого детектива Пикачу.

Rammstein — Ausländer (Official Video) Rammstein Official